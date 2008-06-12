Митців і громадських діячів викидають на вулицю, як сміття

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) висловлює занепокоєність з приводу позбавлення приміщень організацій та установ, що працюють в культурній сфері, органами місцевого самоврядування.

Про це йдеться у відкритому листі УГСПЛ, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Особливо ця тенденція помітна в Києві, де зникла левова більшість книжкових магазинів, художні майстерні, а мережа закладів, де діти можуть вчитися малювати, ліпити, танцювати, грати в шахи тощо, замінюється безкінечними крамницями з дорогими товарами. Бажання місцевого самоврядування отримати більшу плату за оренду приміщень, які належать місцевій громаді, веде до загального здичавіння і виродження тої самої громади. Особливо вражає, коли ці приміщення повторно віддаються в оренду за ті ж самі гроші, проте вже комерційним чи політичним структурам", - йдеться у тексті листа.

Як зазначають правозахисники, вимога Закону «Про бюджет» - передача приміщень в оренду тільки на конкурсній основі - позбавляє організації та установи культурної сфери будь-яких шансів витримати конкуренцію з бізнес-інституціями. Це ж стосується і об’єднань громадян, які позбавляться приміщень, що вони орендують зараз.

За інформацією УГСПЛ, вже постраждало декілька організацій, зокрема члени Всеукраїнське товариство політв’язнів та репресованих, яке викинули з його офісу на Межигірській, та інститут „Республіка”, якому загрожує така ж доля.

"На нашу думку, така практика, як лакмусовий папірець, виявляє справжні, а не декларативні, наміри влади щодо розвитку громадянського суспільства, культури, мистецтва... У нас домінує примітивний комерційний розрахунок: матеріальна база громадських організацій виставляється на «адміністративний ринок» чи зовсім потайки передається як приз за лояльність до місцевої влади або привілей для наближених до влади, а колишнього орендаря кидають напризволяще", - говориться у тексті листа.

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає ввести мораторій на передачу приміщень, які зараз використовуються організаціями культурної сфери, зокрема, громадянського суспільства.

Довідка. Українська Гельсінська спілка з прав людини - Всеукраїнська асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод. В склад асоціації входять 24 правозахисні організації.