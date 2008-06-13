У Криму стартувала акція «Відстоїмо право на російську мову»

Акція «Відстоїмо право на російську мову» стартувала сьогодні в Сімферополі (Крим).

Захід, який проводиться Кримською організацією партії «Союз лівих сил», включає 7 етапів і направлена на захист конституційного права кримчан, що «постійно зневажається, на вільне використання російської мови».

Як повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації СЛС, головна мета акції – об`єднати і мобілізувати кримчан на захист своїх прав, надати їм в цьому конкретну допомогу, а також примусити кримських політиків виконати свої передвиборні обіцянки із захисту російської мови і т. п.

Так, перший етап акції, який почався сьогодні, проходить під гаслом «Зупинимо українізацію кримських вузів!». В рамках акції біля 6-ти крупних вузів Сімферополя встановлені інформаційні намети СЛС, активісти парторганізації інформують студентів і викладачів про їх права на вільне використання російської мови, а також збирають заяви громадян про порушення цих прав. Всі ці заяви будуть направлені в юридичний відділ парторганізації, фахівці якого потім мають намір, зокрема, оформляти відповідні позови до судів і представляти інтереси жителів Криму.

Матеріали, зібрані в ході акції, будуть узагальнені і направлені до судів і в міжнародні правозахисні організації, зокрема на адресу Генерального секретаря Ради Європи. «Якщо права громадян порушені, значить вони повинні бути згідно із законом відновлені», – підкреслив голова Кримської організації СЛС Сергій БАРАНОВ.