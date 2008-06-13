На Житомирщині відкрито містечко для дітей євреїв
Із неблагополучних родин
Єврейська громада Житомирщини відкрила перше всеукраїнське містечко для дітей із неблагополучних єврейських родин ”Алюмім”.
Як передає кореспондент УНІАН, містечко розташоване під Житомиром у селі Зарічани на 12 га землі.
Як повідомив на його відкритті перший секретар Посольства Ізраїлю в Україні Фелікс МІНДЕЛЬ, заклад збудований ”за кошти американських та ізраїльських спонсорів”, воно по-сучасному обладнане і розраховане на різних дітей, передусім на дітей-сиріт.
”У містечку можуть жити й діти з неповних сімей, а також ті, чиї батьки позбавлені батьківських прав або не можуть дати дитині належну освіту. Вони навчатимуться у Житомирській приватній гімназії ”Ор Авнер” і після її закінчення зможуть продовжити навчання у вузах за спонсорські кошти”, - сказав Ф.МІНДЕЛЬ.
Він також уточнив, що проживання , харчування та навчання для мешканців дитячого містечка буде безкоштовним.
До містечка входять основний корпус для проживання 72 дітей, медичний корпус, будинок для зарубіжних (переважно ізраїльських) викладачів, вихователів і гостей - родичів дітей. Містечко також має власну котельню з гарячим водопостачанням, трансформаторну підстанцію та очисні споруди. На спорудження ”Алюміму” було витрачено понад 2 млн. дол.
Зараз у містечку проживає 32 дитини з неблагополучних єврейських сімей з різних регіонів України.
У відкритті містечка взяли участь також активісти єврейської громади області, представники обласної влади.
Ініціювали відкриття ”Алюміму” головний равин Житомира та Північної й Західної України Шломо ВІЛЬГЕЛЬМ і журналісти.