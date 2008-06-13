На Житомирщині відкрито містечко для дітей євреїв

Єврейська громада Житомирщини відкрила перше всеукраїнське містечко для дітей із неблагополучних єврейських родин ”Алюмім”.

Як передає кореспондент УНІАН, містечко розташоване під Житомиром у селі Зарічани на 12 га землі.

Як повідомив на його відкритті перший секретар Посольства Ізраїлю в Україні Фелікс МІНДЕЛЬ, заклад збудований ”за кошти американських та ізраїльських спонсорів”, воно по-сучасному обладнане і розраховане на різних дітей, передусім на дітей-сиріт.

”У містечку можуть жити й діти з неповних сімей, а також ті, чиї батьки позбавлені батьківських прав або не можуть дати дитині належну освіту. Вони навчатимуться у Житомирській приватній гімназії ”Ор Авнер” і після її закінчення зможуть продовжити навчання у вузах за спонсорські кошти”, - сказав Ф.МІНДЕЛЬ.

Він також уточнив, що проживання , харчування та навчання для мешканців дитячого містечка буде безкоштовним.

До містечка входять основний корпус для проживання 72 дітей, медичний корпус, будинок для зарубіжних (переважно ізраїльських) викладачів, вихователів і гостей - родичів дітей. Містечко також має власну котельню з гарячим водопостачанням, трансформаторну підстанцію та очисні споруди. На спорудження ”Алюміму” було витрачено понад 2 млн. дол.

Зараз у містечку проживає 32 дитини з неблагополучних єврейських сімей з різних регіонів України.

У відкритті містечка взяли участь також активісти єврейської громади області, представники обласної влади.

Ініціювали відкриття ”Алюміму” головний равин Житомира та Північної й Західної України Шломо ВІЛЬГЕЛЬМ і журналісти.