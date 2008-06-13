В Узбекистані заарештовано журналіста-правозахисника

У місті Нукус (Узбекистан) заарештовано журналіста та правозахисника Саліжона Абдурахманова, повідомляє Lenta.Ru. Його звинуватили у зберіганні наркотиків, тим часом сам він стверджує, що їх йому підкинули. Абдурахманов раніше працював на «Радіо Свобода» та «Голосі Америки», а також в Інституті з висвітлення війни та миру. Він є одним із творців інформаційного ресурсу Uznews.net.

Журналіст був затриманий раніше, а 11 червня суд видав санкцію на його арешт. 7 червня автомобіль Абдурахманова зупинив співробітник дорожньої інспекції для перевірки документів; при цьому поруч із ним стояв кінолог із собаками. Кінолог, за словами Абдурахманова, заявив, що собаки «щось чують», після чого інспектор викликав підкріплення. Наряд міліції, що прибув на місце, обшукав автомобіль. Журналісту заявили, що в салоні знайдено близько 5 грамів опіуму та 14 грамів маріхуани. Абдурахманова доправили до міського відділку внутрішніх справ; йому висунули звинувачення за статтею «Незаконне придбання та зберігання наркотичних речовин».

Брат заарештованого Бахром Абдурахманов, який виступає як його адвокат, назвав звинувачення абсурдним. На думку адвоката, влада влаштувала провокацію з наркотиками, аби завадити журналістській діяльності його брата. Міліція вже провела обшук у будинку та офісі журналіста, вилучила комп’ютер та книги.