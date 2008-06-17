Муніципалітет португальського міста Грaндола визнав Голодомор геноцидом
09:14, 17 червня 2008Права людини
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Перше подібне рішення на такому рівні
14 червня ц.р. муніципальна асамблея м. Грaндола, Португалія, ухвалила підтримати резолюцію щодо засудження Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання його актом геноциду українського народу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, резолюція муніципальної асамблеї м. Грaндола щодо визнання Голодомору в нашій країні актом геноциду українського народу - перше подібне рішення на муніципальному рівні в Португалії.
Як повідомляв УНІАН, парламенти Австралії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Мексики, Парагваю та інші визнали Голодомор геноцидом українського народу.
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