У Лондоні на даху Бі-Бі-Сі встановлено меморіал загиблим журналістам
12:39, 17 червня 2008Права людини
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Пам`ятник відкрив Генсек ООН
Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун відкрив на даху центрального офісу британської мовної корпорації Бі-Бі-Сі меморіал на згадку про журналістів, які загинули в гарячих точках по всьому світу.
Скульптура під назвою ”Дихання” є переверненим скляним конусом заввишки близько 10 метрів, на якому вигравірувані слова з вірша англійського поета і колишнього військового кореспондента Джеймса Фентона, передає ІТАР-ТАРС.
Пам`ятник, встановлений у понеділок на даху нової будівлі Бі-Бі-Сі в центрі Лондона, буде вмикатися щоночі під час 10-годинного випуску новин, і в небо з нього зметнеться промінь світла.
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