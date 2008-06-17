У Лондоні на даху Бі-Бі-Сі встановлено меморіал загиблим журналістам

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун відкрив на даху центрального офісу британської мовної корпорації Бі-Бі-Сі меморіал на згадку про журналістів, які загинули в гарячих точках по всьому світу.

Скульптура під назвою ”Дихання” є переверненим скляним конусом заввишки близько 10 метрів, на якому вигравірувані слова з вірша англійського поета і колишнього військового кореспондента Джеймса Фентона, передає ІТАР-ТАРС.

Пам`ятник, встановлений у понеділок на даху нової будівлі Бі-Бі-Сі в центрі Лондона, буде вмикатися щоночі під час 10-годинного випуску новин, і в небо з нього зметнеться промінь світла.