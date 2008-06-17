На автомийках Донеччини експлуатують дітей

Прокуратурою Донецької області цього року порушено 10 кримінальних справ за фактами грубого порушення трудових прав дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, за результатами перевірок дотримання трудового законодавства відносно неповнолітніх прокуратурою внесено 18 подань і 17 протестів. На користь неповнолітніх стягнуто понад 20 тис. грн. незаконно утриманої заробітної плати.

Так, Селідовським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за ч.2 ст.172 КК України - ”Грубе порушення законодавства про працю” стосовно власника однієї з автомийок, який прийняв на роботу в нічну зміну без укладення трудової угоди і попереднього медичного огляду неповнолітнього.

Також прокуратурою Волноваського району порушено кримінальну справу стосовно приватного підприємця, яка прийняла на роботу вантажником неповнолітнього без укладення трудового договору.

У прес-службі прокуратури підкреслили, що перевірки дотримання трудового законодавства відносно неповнолітніх продовжуються.