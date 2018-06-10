Голова сільради погорів на рекордному хабарі

Скандал у Криму! Місцеві чиновники попалися на рекордному для України хабарі. Понад $5 млн. вимагали за дві земельні ділянки, загальною площею 17 гектарів.

Посадовці Партенітської селищної ради готувалися до оборудки заздалегідь. Влітку 2007 року створили два приватних підприємства та зареєстрували їх на своїх родичів. Рішенням селищної ради цим підприємствам дозволили розробляти проекти відведення двох земельних ділянок площею 11 га та 6 га. Покупців на цю землю шукали активно. 1 сотку землі пропонували по ціні 4 тис. доларів. Знайшовши зацікавлену особу – одного з київських підприємців, чиновники вимагали передачі хабара в сумі $5,2 млн. Планувалося, що підприємства переоформлюються на цього підприємця, а Партенітська селищна рада приймає рішення про передачу 17 га в оренду. Різниця між вартістю землі і розміром хабара мала бути сплачена як плата за оренду.

- За 17 га землі вони вимагали хабар у розмірі 6 млн. 800 тис. доларів США, з них 5 млн. 200 тис. доларів хабарники мали намір привласнити, а 1 млн. 600 тис. доларів офіційно сплатити на рахунки Партенітської сільської ради, - зазначив на прес-конференції у Сімферополі міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

До речі, в кінці минулого року Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою було принесено 9 протестів на рішення Партенітської селищної ради. Перевіривши земельні документи на відповідність законодавству, прокуратура опротестувала виділення понад 26 га в одному з найгарніших куточків Криму. «Зокрема, депутати «нарізували» земельні ділянки за відсутності містобудівної документації, що передбачає, зокрема, нанесення на план варіантів розміщення об`єктів. У фірмачів і не було ніяких варіантів: вони не збиралися будувати розважальний і готельний комплекси, а банально вирішили заробити на землі. 17 га, на які депутати дали дозвіл складати проект(!) землевідводу, фірмачі тут же виставили на продаж. По 6 тисяч доларів за сотку продавали вони лісові масиви, право розпоряджання якими належить Кабміну України », - повідомляла тоді прокуратура Криму...

Ця оборудка готувалася вже давно, розповів Луценко. В результаті спільних дій працівників Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України та УБОЗ МВС України в Криму селищний голова Партеніта Микола Конєв та ще кілька любителів нетрудового долара затримано.

Хабарників затримали в Сімферополі... під носом бази спецпідрозділу "Беркут". Серед затриманих також виявилися колишні і діючі співробітники МВС, які погодилися охороняти гроші, що лежали в одному з меблевих салонів. Саме там хабарники збиралися отримати долари.

Які вони - 5 млн. доларів, журналістам показали прямо на прес-конференції.

- Аж слинки течуть, - відзначив хтось...

Глава МВС похвалився, що це найбільший в історії української міліції затриманий хабар. До цього перше місце займав хабар в 3 млн. грн. в Дніпропетровської області.

Найважче, розповів міністр, було знайти готівкою таку крупну суму доларів.

- Коли я вперше почув, що вимагають суму 5 млн. дол., в мене була думка, що ми такої суми не зможемо знайти. Це дійсно була одна з найбільших проблем , - зазначив міністр.

Луценко запропонував створити фонд, гроші з якого використовуватимуться в спецопераціях при викритті хабарників.

- Буде можливість фіксувати не більше 10 млн. дол., - зазначив глава МВС.

Стосовно партенітських хабарників Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

У цій справі ставимо три крапки. Крапку поставить суд. Якщо поставить...

Олена Власова