Колишні громадяни СРСР можуть їхати без віз хоч до Європи, хоч до Росії
11:20, 18 червня 2008Права людини
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Російський президент підписав указ
Росія скасувала в`їзні візи для осіб, які живуть у Латвії та Естонії, але не отримали громадянство цих країн і раніше були громадянами СРСР. Указ про це підписав президент РФ Дмитро Медведєв.
Цим особам дозволений в`їзд до Росії і виїзд з неї за наявними документами, - паспортом негромадянина в Латвії та паспортом іноземця в Естонії.
У грудні 2006 року негромадянам Латвії і Естонії було дозволено безвізове переміщення територією Євросоюзу.
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