Закінчилося розслідування вбивства Анни Політковської

Слідчий комітет при прокуратурі РФ завершив попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство журналістки Анни Політковської. Про це повідомляє News.liga.net із посиланням на РИА «Новости» й офіційного представника СКП Володимира Маркіна.

«Сьогодні в Головному слідчому управлінні СКП у відповідності зі статтею 215 Кримінально-процесуального кодексу РФ обвинувачуваним у справі про вбивство Анни Політковської оголошується про завершення всіх слідчих дій і закінчення попереднього розслідування», – сказав В. Маркін. За його словами, обвинувачення в убивстві журналістки висунуто трьом фігурантам: Сергію Хаджикурбанову, братам Джабраїлу й Ібрагіму Махмудовим. «Ще одному фігурантові, Павлу Рягузову, висунуто обвинувачення в здійсненні раніше разом з Хаджикурбановим злочинів, передбачених статтями 286 й 163 КК РФ перевищення посадових повноважень і вимагання $10 тисяч», – додав В. Маркін.

Він відзначив, що в ході слідства була встановлена непричетність ряду фігурантів до вбивства А.Політковської, зокрема екс-голови Ачхой-Мартанівського району Чечні Шаміля Бураєва, через що карне переслідування щодо них припинено. «Із завтрашнього дня слідство має намір почати виконувати вимоги УПК РФ про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілого й обвинувачуваних», – сказав він.

«Із цієї кримінальної справи в окреме виробництво виділена кримінальна справа відносно безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова, розслідування якої триває», – додав В. Маркін.

Оглядач «Нової газети» А. Політковська була вбита 7 жовтня 2006 року ввечері в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві.

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