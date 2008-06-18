Закінчилося розслідування вбивства Анни Політковської
Обвинувачуваних троє
Слідчий комітет при прокуратурі РФ завершив попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство журналістки Анни Політковської. Про це повідомляє News.liga.net із посиланням на РИА «Новости» й офіційного представника СКП Володимира Маркіна.
«Сьогодні в Головному слідчому управлінні СКП у відповідності зі статтею 215 Кримінально-процесуального кодексу РФ обвинувачуваним у справі про вбивство Анни Політковської оголошується про завершення всіх слідчих дій і закінчення попереднього розслідування», – сказав В. Маркін. За його словами, обвинувачення в убивстві журналістки висунуто трьом фігурантам: Сергію Хаджикурбанову, братам Джабраїлу й Ібрагіму Махмудовим. «Ще одному фігурантові, Павлу Рягузову, висунуто обвинувачення в здійсненні раніше разом з Хаджикурбановим злочинів, передбачених статтями 286 й 163 КК РФ перевищення посадових повноважень і вимагання $10 тисяч», – додав В. Маркін.
Він відзначив, що в ході слідства була встановлена непричетність ряду фігурантів до вбивства А.Політковської, зокрема екс-голови Ачхой-Мартанівського району Чечні Шаміля Бураєва, через що карне переслідування щодо них припинено. «Із завтрашнього дня слідство має намір почати виконувати вимоги УПК РФ про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілого й обвинувачуваних», – сказав він.
«Із цієї кримінальної справи в окреме виробництво виділена кримінальна справа відносно безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова, розслідування якої триває», – додав В. Маркін.
Оглядач «Нової газети» А. Політковська була вбита 7 жовтня 2006 року ввечері в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві.