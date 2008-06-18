”Дзеркало тижня” звинувачують у расизмі

19 червня о 10.00 ініціативна група київських журналістів «Ні расизму в ЗМІ» разом із представниками іноземних громад у Києві прийдуть до стін офісу редакції газети «Дзеркало тижня» (вулиця Тверська, 6).

Приводом для акції протесту стала стаття Інни Ведерникової «Київ – рай для нелегалів?»,опублікована газетою 7 червня. На думку організаторів акції, стаття є ксенофобською.

«Іноземці які працюють і навчаються в столиці України бояться виходити на вулицю поодинці, вони відчувають себе тваринами, на яких відкрито сезон полювання. Чи є Київ столицею цивілізованої країни де повага до честі і гідності людини є основною цінністю? З огляду на це, ми вважаємо неприпустимим поширення через ЗМІ подібних расистських настроїв, і вимагаємо спростування матеріалу та публічного вибачення редакції», - йдеться у повідомленні ініціативної групи.

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