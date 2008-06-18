Правозахисники критикують ситуацію в українських в’язницях

Представники Всеукраїнського об’єднання родичів засуджених та міжнародна правозахисна організація «Європейський рух» піддали критиці умови утримання в’язнів в українських СІЗО та тюрмах. За словами правозахисників, з ув’язнених знущаються та змушують працювати в рабських умовах.

В Україні майже не реєструються випадки жорстокого поводження з в’язнями, констатують громадські діячі. На думку представника центру захисту прав людини «Свобода» Деніса Ципіна, цьому сприяє закритість української пенітенціарної системи та небажання слідчих об’єктивно розслідувати справи побиття засуджених. Тому, за твердженням правозахисників, 99% випадків тортур над в’язнями в українських колоніях залишаються без належного розгляду. «Береться пояснення в двох-трьох представників слідчого ізолятору, які свідчать, що ніколи в житті цю людину не били, а це зробили інші засуджені. І на підставі лише цих слів виноситься рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом тортур. Ця картина всюди», - сказав Ципін.

Зібрані факти побиття засуджених правозахисники продемонстрували журналістам. Вони розповіли, що зверталися до прокуратури з вимогою провести розслідування, але відповіді так і не дочекалися. Тому громадські організації виступають з ініціативою зробити пенітенціарну систему України доступною для ЗМІ в будь-який час і запровадити адміністративну відповідальність за відмову надавати журналістам доступ до виправних закладів.

Керівник прес-центру Держдепартаменту з питань виконання покарань Оксана Велкова-Лагода каже, що мас-медіа й зараз можуть безперешкодно відвідувати заклади пенітенціарної системи. «Це не зоопарк і не музей, щоб вільно, коли хто хоче. Вільний доступ є лише у працівників прокуратури і омбудсмена. Ці організації встановлені законом. Але ви звертається із запитом до держдепартаменту з метою уточнення чи перевірки інформації і вам дають відповідь. У нас дуже багато так їздять пересвідчитися», - підкреслила співробітниця держдепартаменту з питань виконання покарань.

Німецька хвиля