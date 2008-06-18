В Україні відбувається процес деполітизації судів – Президент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в державі відбувається процес деполітизації судів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив на церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду. Присягу, яку зачитала найстарша за віком суддя - Лідія ІЩУК з Овруцького району Житомирщини, сьогодні склали 187 новопризначених Президентом суддів.

Вітаючи присутніх із визначною у їхньому житті подією, Президент зазначив, що йдеться, безумовно, і про «велику та важливу сторінку для держави». «Ви - люди непростої професії - ви можете давати приклад мільйонам людей», - сказав В.ЮЩЕНКО. - «...Ваші погляди визначають авангард суспільної поведінки по більшості питань. Ви відіграєте особливу суспільну місію - і я б хотів побажати, щоб ви цю місію виконали».

Президент наголосив, що саме від роботи суддівського корпусу значною мірою залежить забезпечення стабільності в державі, утвердження справедливості та верховенства закону. Україні сьогодні потрібні професійні чесні судді - патріоти, що усвідомлюють свою відповідальність перед державою та її громадянами, підкреслив Президент.

«Зараз ми стоїмо, переконаний, напередодні великої судової реформи. Ми пройдемо ці шляхи, ми знайдемо розуміння - в тому числі в парламенті України», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йдеться як про реформування безпосередньо системи судоустрою, так і про статус суддів (підбір кадрів, виборність, соціальне забезпечення тощо). У цьому контексті глава держави особливо відзначив важливість активної позиції суддівського корпусу в темі боротьби з корупцією. Звернувши увагу на позитивні зрушення - зокрема в КС, що відбулися у цьому напрямку протягом останніх 8-10 місяців, Президент сказав: «Ми є свідками початку здорових процесів в судочинстві країни. Для мене надзвичайно важливо, що йде деполітизація судів. Переконаний, це дорога правильна. У своїй динаміці вона інтенсивна, і ми зробимо все, щоб очистити суди від корупції».

Президент висловив сподівання, що завдяки приходу нових суддів відбудуться позитивні зміни в українському правосудді. «Дозвольте побажати вам у статусі суддів праведної, чесної і професійної роботи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У церемонії взяли участь голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК, голова Вищого адміністративного суду Олександр ПАСЕНЮК, голова Вищого господарського суду Сергій ДЕМЧЕНКО, перший заступник голови Верховного Суду Петро ПИЛИПЧУК, заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, голова Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА, голова Державної судової адміністрації Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ.