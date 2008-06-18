СБУ оприлюднить факти корупції під час видачі віз українцям до Європи

СБУ готова оприлюднити факти корупції під час оформлення віз українцям консульствами країн-членів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, виступаючи на засіданні парламентського Комітету з європейської інтеграції.

Він підтримав ідею створення спеціального візового комітету між Україною та ЄС.

За словами керівника СБУ, представників Євросоюзу необхідно запросити в Україну і надати всю інформацію про факти порушень угоди між Україною і ЄС про спрощення візового режиму.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «нехай на власні очі європейці побачать, як іде фактично дискредитація виконання угоди, як ускладнено до неможливості найпростіші візові процедури».

Як приклад в.о. голови СБУ розповів, як з українських громадян беруть гроші за таку просту процедуру як отримання візової анкети через Інтернет.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ готова надати свого працівника для участі у засіданні візового комітету й оприлюднити численні факти корупції під час оформлення віз для громадян України у консульствах країн – членів ЄС.

За його словами, це і «внутрішні війська, які допускають людей за гроші у консульство, і технічний персонал, тобто, наші громадяни, які також беруть гроші».