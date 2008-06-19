Обвинувачені у справі Політковської вимагатимуть суду присяжних

Обвинувачені в справі про вбивство журналістки Анни Політковської вимагатимуть розгляду їх справи судом присяжних.

Про це заявив адвокат одного з обвинувачених, який перебуває під арештом, Джабраїл Махмудов. «Безумовно, ми проситимемо про розгляд справи судом присяжних», - сказав захисник.

Нагадаємо, слідчий комітет при прокуратурі РФ повідомив у середу, що завершив попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство оглядача «Нової газети», правозахисниці Анни Політковської.

Звинувачення у вбивстві журналістки пред`явлено трьом фігурантам: Сергію Хаджикурбанову, братам Джабраїлу та Ібрагіму Махмудовим. Ще одному фігуранту - Павлу Рягузову - пред`явлено звинувачення в скоєнні раніше спільно з Хаджикурбановим злочинів, передбачених статтями 286 і 163 КК РФ, - перевищення посадових повноважень і здирство 10 тисяч доларів.

Із цієї кримінальної справи в окреме провадження виділено кримінальну справу стосовно безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова й інших осіб, розслідування якого триває, сказав офіційний представник СКП РФ Володимир Маркін.

Він зазначив, що в ході слідства було встановлено непричетність низки фігурантів до вбивства Політковської, зокрема екс-голови Ачхой-Мартановського району Чечні Шаміля Бураєва, у зв`язку з чим кримінальне переслідування стосовно них припинено.

Нагадаємо, Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року увечері в під`їзді її будинку на Лісовій вулиці в Москві.

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