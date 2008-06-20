В Одесі відкрили другий пляж для інвалідів

Другий пляж для інвалідів відкрито на «7-му траверсі» 11-ї станції Великого Фонтану в Одесі. Про це сьогодні повідомили УНІАН у міському управлінні інформації.

Пляж обладнано пандусами, що ведуть до моря, траверсами (дамбами) з поручнями, лавками, душовими з прісною водою, біотуалетами. Тут також встановлено вежу для роботи рятувальників, функціонує медпункт.

За словами начальника відділу міськради по роботі з інвалідами управління соціального захисту Регіни НІКОЛАЄВОЇ, «на облаштування пляжу з міського бюджету виділено 353 тис. грн., половина з яких витрачено на прокладання водопроводу з прісною водою і ліній верхнього освітлення. Завдяки цьому на пляжі є кабінки-душові з лавами регульованої висоти, його можна відвідувати і в темний час доби».

Від автомобільної траси до моря, уточнила Р.НІКОЛАЄВА, веде широкий похилий пандус, по якому можуть з`їжджати коляски, минаючи пісок. Послуги на цьому пляжі безкоштовні. «Це перший крок у реалізації міської програми ”Рівність: 2008-2011 роки”, спрямованої на створення умов, що зрівнюють у можливостях здорових і маломобільних громадян», - зазначила Р.НІКОЛАЄВА.

Нагадаємо, перший міський пляж для інвалідів відкрито в середині травня цього року.