Голова ПАРЄ засуджує нові страти в Японії

Голова ПАРЄ виступив із засудженням нових страт у Японії. "Я обурений трьома стратами, що мали місце в Японії, коли було страчено, зокрема, і людину 73-х років", - зазначив голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Луіс Марія де Пуч.

"Секретність, яка оточує ці страти, вселяє побоювання, а тепер з`ясовується, що за нинішнього міністра юстиції Хатояме Куніо їх кількість зросла", - додав Л.М. де Пуч, повідомили в ПАРЄ. Він закликав владу Японії негайно запровадити мораторій на страту як перший крок до її скасування. "Страта неправосудна, їй немає місця в цивілізованому суспільстві", - наголосив голова ПАРЄ.

Японія має статус спостерігача при Раді Європи, в 47 країнах-членах якої страта не застосовується.

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