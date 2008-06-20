Amnesty International нагородила премією вбиту іракську журналістку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International присудила нещодавно засновану премію в галузі ЗМІ іракській журналістці Сагар аль-Гайдері (Sahar al-Haideri), убитій 7 червня 2007 року. Про це повідомляє Lenta.ruіз посиланням на The Guardian.

Аль-Гайдері була вбита після того, як незалежна міжнародна організація журналістів Інститут війни й миру (IWPR) опублікувала її статтю про так звані «убивства на захист честі». Ці вбивства практикуються в мусульманських родинах й їхніми жертвами є переважно жінки, які «зганьбили» своєю поведінкою батьків і родичів.

Після появи статті про «вбивства на захист честі» в Іраку, Аль-Гайдері не менш ніж 15 разів погрожували смертю. Зрештою вона була вбита невідомими у власному будинку в Мосулі – столиці іракського Курдистану.

Спеціальну премію Amnesty International за захист прав людини одержав колишній редактор єменського політичного тижневика Al-Shora Абдулкарім аль-кхайвані (Abdulkarim al-Khaiwani). Він не зміг бути присутнім на церемонії, через те, що за тиждень до події був ув`язнений.