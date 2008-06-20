Запровадження в Україні посади дитячого омбудсмена - передчасне

Комітет з питань охорони здоров`я вважає ідею створення посади Уповноваженого з прав дитини передчасною.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

"Сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини достатньою мірою здійснює контроль за додержанням конституційних прав і свобод як дорослих громадян, так і дітей. До того ж... у структурі інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини існує окремий дитячий департамент", - йдеться у повідомленні.

На думку членів комітету, для посилення захисту прав дитини в нашій країні доцільно було б підготувати окремий закон, що містив би положення про засади діяльності Уповноваженого з прав дитини в Україні.

Нову посаду "Заступника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Представника з прав дитини" пропонувалося запровадити законопроектом "Про внесення змін до окремих законів України щодо запровадження посади Представника з прав дитини" (реєстр. №2489).