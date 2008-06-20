У Києві до смерті забили палестинського студента

П`яні підприємці з Донецької області забили до смерті молодого палестинця в Києві.

Трагедія сталася на вулиці Уманській, в декількох кварталах від гуртожитку КІСІ, де вчився палестинець.

«Студент був з дівчиною. Близько другої години у нього виник конфлікт з двома нетверезими чоловіками, 77-го і 78-го років народження. Ці двоє почали його бити», - розповів керівник центру громадських зв`язків ГУ МВС в Києві Володимир Поліщук.

Дівчина викликала міліцію. Приблизно за годину затримали чоловіка, схожого за описом на злочинця. «А сорок хвилин тому (19 червня в 11.20) затримали і другого, - розповідає Поліщук. – Виявилось, що це підприємці з Донецької області, які приїхали до Києва оформляти якісь документи».

Причини конфлікту між донецькими підприємцями і палестинським студентом з`ясовує слідство.

MediaUa