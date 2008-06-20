ООН прирівняла сексуальні злочини до військових

Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила в четвер резолюцію, яка зобов`язала держави боротися з будь-якими проявами сексуального насильства в озброєних конфліктах і в постконфліктний період. Згвалтування під час озброєних конфліктів прирівняли до військових злочинів і злочинів проти людства, що не мають терміну давності і не підпадають під амністію, передає РИА Новости.

ООН вимагає "негайного і повного припинення всіма сторонами в озброєному конфлікті всіх актів сексуального насильства відносно цивільного населення", а також, щоб "всі сторони в озброєному конфлікті негайно прийняли для захисту цивільних осіб, включаючи жінок і дівчаток, від всіх форм сексуального насильства належні заходи". Йдеться про відповідальність командирів, роз`яснення військовослужбовцям категоричної заборони на всі форми сексуального насильства, проведення розслідувань на предмет здійснення таких актів у минулому, евакуацію жінок і дітей в безпечні райони в разі загрози сексуального насильства.

Резолюція підкреслює необхідність того, щоб на злочини, пов`язані з сексуальним насильством в озброєних конфліктах, не поширювалася дія положень про амністію в контексті процесів врегулювання конфліктів.

У документі міститься заклик до забезпечення всім жертвам насильства рівного захисту і рівного доступу до правосуддя і підкреслюється необхідність покінчити з безкарністю.

Радбез також просить генсека ООН розробити стратегію для підвищення здатності миротворців ООН забезпечувати захист цивільних осіб від сексуального насильства, у тому числі в таборах біженців.