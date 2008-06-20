Дві з п’яти українських жінок не можуть знайти роботу після вузу

Дві з п’яти українських жінок не можуть знайти роботу після отримання вищої освіти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, такі висновки містяться в доповіді Європейської тренінгової фундації “Перехід від освіти до роботи в країнах-сусідах ЄС”.

“Сьогодні система заохочувань до працевлаштування є сприятливішою для чоловіків, ніж для жінок, і відповідні органи влади в Україні мають звернути на це увагу для того, щоб існуючі ресурси висококваліфікованих жінок могли бути використані”, - заявила з цього приводу директор Європейської тренінгової фундації Мюріель ДАНБЕР.

Згідно з доповіддю фундації, дві з 5-ти українських жінок з вищою освіти залишають ринок праці протягом двох років з моменту отримання вищої освіти, у той час як 9 з 10 чоловіків мають роботу. При цьому чоловікам вдається знайти першу роботу набагато швидше, ніж жінкам.

Європейська тренінгові фундація – агентство ЄС, що працює в італійському Турині і займається розвитком освітянських та тренінгових систем в країнах-сусідах ЄС.