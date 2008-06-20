Правозахисники просять керівництво держави навести лад у в`язницях

Правозахисники просять керівництво держави звернути увагу на жахливий стан з дотриманням прав людини в установах Державного департаменту з питань виконання покарань.

Про це йдеться у відкритому листі Харківської правозахисної групи, громадської організації «Донецький Меморіал» та Пенітенціарного товариства України на ім`я Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Триває практика невмотивованого побиття засуджених силами спеціальних підрозділів. Є повідомлення, що чергові побиття сталися 12 червня у Дніпропетровській виправній колонії № 89, 3 червня у Вольнянській виправній колонії № 20 Запорізької області", - йдеться у тексті листа.

"Міфічна „відкритість” відомства заперечується новими рішеннями судів про ненадання інформації щодо діяльності установ виконання покарань, при цьому протиправними визнаються судами і дії самого голови відомства Кощинця В.В.", - стверджують правозахисники.

Автори звернення закликають керівництво держави виявити політичну волю і виконати зобов`язання України перед Радою Європи щодо перетворення Державного департаменту з питань виконання покарань на цивільну службу та підпорядкувати його Міністерству юстиції.

Окрім цього правозахисники просять поваги до гідності як ув’язнених, так і персоналу системи, суворого дотримання стандартів соціальної справедливості, реальної відкритості її для громадськості, зокрема, для правозахисних організацій та ЗМІ.

У листі також ідеться про необхідність "серйозно розглянути питання про доцільність подальшого перебування на посаді В.В.Кощинця та його заступників", які, на думку правозахисників, демонструють "неспроможність керувати таким складним і специфічним відомством".

22 лютого 2008 року правозахисники вже зверталися до керівництва держави з відкритим листом, в якому привертали увагу до чисельних порушень прав людини у діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань. За чотири місяці жодної реакції не було.