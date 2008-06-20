20 червня - Всесвітній день біженців

У 2000 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно затвердила спеціальну Резолюцію, згідно з якою 20 червня кожного року було визнано Всесвітнім Днем Біженців.

Як повідомили УНІАН у представництві УВКБ ООН у Києві, головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми біженців, а також нагадати, що люди, які залишили свої країни внаслідок насилля та переслідування, потребують захисту та підтримки.

Цей день по різному відзначають у більшості країн світу. В Україні в рамках відзначення Всесвітнього Дня Біженців Українська Рада з питань біженців – всеукраїнська мережа недержавних організацій - спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) організують низку заходів у Вінниці, Львові, Сімферополі, Одесі, Ужгороді, Чернівцях, та Харкові під девізом захисту прав біженців. Зокрема відбудуться прес-конференції та фотовиставки.

У Києві 20 червня за підтримки Міністерства внутрішніх справ України, Головного Управління внутрішніх справ у м. Київ та Міжнародної Організації з Міграції пройшла навчально-просвітницька вистава для співробітників правоохоронних органів (патрульно-постової служби та підрозділу „Беркут”) на тему біженців та прав людини „Монологи біженців”.

Також 28 червня планується реалізувати проект „Жива Бібліотека - не суди про книжку за обкладинкою”, метою якого є забезпечити безпосереднє спілкування між громадськістю та біженцями на тему прав людини, притулку та етно-культурного різноманіття.

Перший Закон України „Про біженців” був прийнятий у 1993 році, а його виконання розпочато у 1996 року. З того часу близько 5,500 осіб отримали статус біженця, з яких 2,277 осіб й досі проживають в Україні. Понад 50% визнаних біженців походять з Афганістану, майже 30% - вихідці з республік колишнього СРСР, решта – з різних країн Азії та Африки.

Взагалі у світі, згідно з останнім дослідженням УВКБ ООН, в кінці 2007 року за межами своїх країн знаходилися 11,4 млн. біженців і 26 млн. осіб, які були переміщені в межах своїх країн внаслідок конфліктів та переслідувань. Це є безпрецедентною кількістю людей, якими опікується Агенція ООН у справах біженців.