Ющенко закликав схилити голови перед пам`яттю мільйонів жертв війни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до українського народу у зв`язку з Днем скорботи та вшанування пам`яті жертв війни в Україні.

Як ідеться у зверненні, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, “у цей день 67 років тому на українську землю прийшла небачена за масштабами, найстрашніша в історії людства війна.

Цього разу нашому народові довелося зіткнутися з особливо жорстоким і цинічним ворогом. Ненависть і зневага до інших націй лежала в основі ідеології злочинного фашистського режиму. Звідси кривавий терор проти цивільного населення, масові розстріли, каральні акції й нелюдське поводження з військовополоненими, звідси геноцид євреїв та циган і страшні табори смерті.

Україні судилося стати одним з епіцентрів Другої світової. Війна двічі прокотилася вогняним смерчем по нашій багатостраждальній землі, щоразу забираючи сотні і сотні тисяч жертв, залишаючи за собою безліч безіменних могил, спалені села й дощенту зруйновані міста. Невимовних страждань і принижень зазнав наш народ протягом трьох років нацистської окупації.

У вирі війни втратили життя майже 10 мільйонів наших співвітчизників, смерть не оминула жодну українську родину, горе увійшло в кожен український дім.

Наш народ зазнав страшних і непоправних втрат, проте не зламався й не підкорився поневолювачеві. Пам`ятаймо, що українці зробили величезний внесок у розгром нацистської імперії. У лавах Червоної армії проти фашизму воювали 7 мільйонів наших земляків, кожен другий з них поліг за свободу Вітчизни, за свободу численних націй Європи”.

“Ми, діти і внуки воїнів-переможців, по праву пишаємося їхнім величним ратним подвигом. Ми з гордістю і вдячністю усвідомлюємо, що без їхнього героїзму й жертовності не постала б незалежна Українська держава, що сьогоднішня мирна, демократична й процвітаюча Європа великою мірою стала можливою завдяки мужності й незламності волелюбного українського народу”, зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав співвітчизників у скорботний день початку війни схиліти голови перед пам`яттю мільйонів її жертв.