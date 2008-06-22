У Сумах підпалили квартиру власкора УНІАН (фото)

У суботу близько 20.30 у Сумах було здійснено підпал квартири власного кореспондента УНІАН у Сумській області Віталія КОХАНА.

Того дня він повернувся з Києва, де проходило святкування 15-річчя агентства УНІАН.

Виклик на службу пожежної охорони надійшов від сусідів о 20.46. В.КОХАН дізнався про пожежу о 20.50. У цей час він перебував у сумському офісі Громадянського руху «Народна самооборона» (В.КОХАН є прес-секретарем обласної організації “НС”). Пожежні загасили полум’я на початку 22.00.

За висновками експертів пожежної охорони, у квартирі було здійснено підпал шляхом закидання невідомої речовини через засклену лоджію квартири на другому поверсі. При цьому усі електропобутові прилади у квартирі були відключені.

Вогнем було знищено усі вікна, телевізор, килим, багато книг та інші особисті речі.

Загальний збиток, завданий пожежею, встановлено у сумі понад 10 тис. грн.

Відповідну заяву від кореспондента УНІАН отримала слідча група міліції Ковпаківського районного відділу УМВС у Сумській області.

Як повідомив сам В.КОХАН, він не має у Сумах особистих ворогів, а тому пов’язує підпал своєї квартири лише з професійною діяльністю у журналістиці та як прес-секретаря облорганізації «Народної самооборони».