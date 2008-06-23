В Луцьку відзначили 20-річчя руху малолітніх в`язнів нацизму

В Луцьку відзначили 20-річчя організаційного об`єднання громадського руху колишніх малолітніх в`язнів нацизму.

Як передає кореспондент УНІАН, на меморіальному комплексі ”Вічної Слави” біля стели ”Жертвам нацизму” відбулася панахида за загиблими в`язнями фашистських концтаборів та урочисте покладання квітів, а у Волинському краєзнавчому музеї – ювілейна зустріч колишніх малолітніх в`язнів фашистських концтаборів. Потому її учасники відвідали обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

На святкуванні були присутні близько півсотні осіб. Привітати жертв війни прийшли і представники влади. Заступник голови облдержадміністрації Святослав КРАВЧУК вручив учасникам репресій письмову подяку і квіти.

У Волинський області на сьогодні лишилося 140 колишніх малолітніх в`язнів, а було 500.