Міліціонерів, які затримали фотокорів на Співочому полі, покарають

Службова перевірка, призначена начальником столичної міліції Віталієм ЯРЕМОЮ, визнала неправомірним затримання фотокореспондентів інформаційного видання «Фотолента» і газети «Вечірній Київ» 21 червня на Співочому полі під час проведення фольклорного фестивалю «Країна мрій».

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, у висновку вказано «вважати за дисциплінарний проступок, який виразився в безпідставному затриманні громадян і складанні протоколів». За результатами перевірки, членам патруля, який здійснював охорону правопорядку на фестивалі, було винесено попередження про невідповідність посадам. Окрім того, посадовим особам Печерського райвідділу міліції, до якого було доставлено фотожурналістів винесено суворі догани, а виконуючого обов’язки начальника райуправління зобов’язано списати і вважати такими, що складені помилково протоколи на фотожурналістів про притягнення їх до адмінвідповідальності за непокору співробітникам міліції, та провести відповідний інструктаж з особовим складом.

Як пояснили в ЦГЗ, 21 червня приблизно в 18.30 один із патрулів на чолі із капітаном міліції, співробітником карного розшуку Печерського РУ відпочивав на лавці. В якийсь момент співробітників патруля почав фотографувати фотокореспондент «Фотоленти». Начальник патруля з початку жестами почав показувати йому припинити зйомку, а потім наказав видалити знімки з фотоапарата. Отримавши негативну відповідь, капітан намагався відібрати фотокамеру. Побачивши цей конфлікт, його перебіг почав фотографувати фотокореспондент «Вечірнього Києва», якого члени патруля також попросили припинити зйомку, а отримавши негативну відповідь і від нього викликали автопатруль і доставили обох фотожурналістів до Печерського райуправління.

Як зазначили в ЦГЗ, такі дії співробітників міліції розцінено як перешкоджання діяльності журналістів.