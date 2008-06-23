У Києві пройшов велопробіг, присвячений постраждалим на вулицях міста

Майже 500 киян здійснили велосипедний пробіг центральними вулицями столиці, присвячений велосипедистам, які загинули і постраждали на вулицях міста в останні місяці.

Як повідомили УНІАН в Асоціації велосипедистів Києва, учасники заходу вимагали від правоохоронних органів чесного розслідування кримінальних справ щодо ДТП, а від столичної мерії - облаштування велодоріжок.

”Велонаїзд” почався і завершився на Софійській площі, під вікнами столичного міліційного главку. Після пробігу частина учасників лягла на площу, а інші змальовували контури їхніх тіл і велосипедів - як нагадування міліціонерам, що справи загиблих повинні бути доведені до кінця, повідомили в Асоціації велосипедистів.

”До учасників акції вийшли уповноважені особи МВС, які запросили організаторів на прийом в кабінет начальника київської міліції Віталія ЯРЕМИ. Він та інші керівники міліційного главку вислухали вимоги учасників акції і пообіцяли взяти під особливий контроль розслідування цих кримінальних справ”, - акцентували учасники акції.

Велосипедисти вже оголосили, що наступна акція протесту відбудеться під стінами столичної мерії. Вони пообіцяли офіційно запросити на зустріч ”просто неба” Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, керівництво столичної Державтоінспекції та інших чиновників для обговорення термінів створення в Києві велосипедної інфраструктури.

”Ми маємо намір тиснути на чиновників усіма можливими способами - до тих пір, поки не буде зроблено конкретні кроки для вирішення проблем. Урядовці живуть за гроші громадян - громадяни мають право примусити їх працювати!” – зазначається в заяві, поширеній під час акції.

За даними Асоціації велосипедистів Києва, з початку 2008 року на дорогах столиці сталося 25 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів, в яких 15 осі дістали важкі травми, а 3 - загинули. У червні на дорогах столиці загинули вже двоє осіб чоловік - 23-річний музикант, студент КПІ Олексій Башкирцев і знаменитий український літератор і перекладач Анатолій Перепадя.