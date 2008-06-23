У Сомалі викрадений голова відділення Агентства ООН у справах біженців
15:58, 23 червня 2008Права людини
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Його відвезли в невідомому напрямку
Бойовики Сомалі взяли в заручники голову відділення Агентства ООН у справах біженців у Могадішо.
Про це повідомляє «Газета.ру».
За даними очевидців, десять чоловік вдерлися у будинок сомалійця Хассана Мохаммеда АЛІ, розташованого за 17 км на південь від столиці країни, і відвезли його з собою.
На сьогодні бойовики Сомалі утримують чотирьох іноземних співробітників гуманітарних організацій – двох італійців, кенійця і британця, а також трьох сомалійців.
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