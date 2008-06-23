На Вінниччині ще двоє засуджених заподіяли собі різані рани

У виправній колонії номер 81 на Вінниччині двоє засуджених заподіяли собі різані рани, протестуючи проти нелюдського ставлення адміністрації колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні керівника Вінницької правозахисної групи Дмитра ГРОЙСМАНА.

”19 червня Вінницька правозахисна група отримала інформацію про чергову надзвичайну подію у ВК №81. Цього разу нам повідомили про те, що, протестуючи проти нелюдського ставлення адміністрації ВК номер 81, засуджені Сергій ШЕВЧЕНКО та Денис ІВАНИШИН скоїли акти самокаліцтва, заподіявши собі різані рани”, - зазначається в повідомленні.

За словами Д.ГРОЙСМАНА, актам самокаліцтва передувало побиття вказаних засуджених співробітниками колонії. ”Наразі засуджені С.ШЕВЧЕНКО та Д.ІВАНИШИН утримаються в дільниці підсиленого контролю, медична допомога в повному обсязі їм не надається”, - повідомив керівник правозахисної групи.

”В ситуації, коли пенітенціарна система залишається закритою для громадського контролю, коли неможливе ефективне представництво інтересів засуджених в оскарженні до суду протиправних дій адміністрації пенітенціарних установ, неможливо здійснити незалежну об`єктивну перевірку повідомлень про порушення прав засуджених, що надходять з колонії, тюрем та СІЗО України” – зазначив Д.ГРОЙСМАН.

Також він ініціює перевірки неупередженою та незалежною від керівництва Державного департаменту України з питань виконання покарань комісією. Д.ГРОЙСМАН вважає, що до участі в роботі комісії необхідно включити представників правозахисних громадських організацій, надавши членам комісії можливість провести із засудженими зустріч без присутності представників адміністрації колонії для того, аби належним чином задокументувати можливі факти порушень прав засуджених без загрози подальших репресій щодо скаржників.

”Нами направлено звернення до першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА з вимогою негайно направити до ВК номер 81 урядову комісію із залученням представників ЗМІ та правозахисних організацій для перевірки повідомлень про грубі та систематичні порушення прав засуджених, приниження їхньої людської гідності, застосування щодо них незаконного насильства”, - наголосив Д.ГРОЙСМАН і додав, що ”ми просимо Уповноваженого ВР України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ долучитися до проведення перевірки повідомлень про порушення прав засуджених в ВК номер 81”.

Як повідомляв УНІАН, з початку червня 2008 року двоє засуджених ВК номер 81, що на Вінниччині вчинили самогубства. Адміністрація кримінально-виконавчої системи підтвердила факт надзвичайної події лише після оприлюднення інформації про самогубства Вінницькою правозахисною групою. Загиблих поховали на території тюремного кладовища, про результати розслідування обставин та причин, що могли сприяти самогубствам, громадськості не повідомили.