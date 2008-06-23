Ющенко відзначив португальське законодавство щодо трудових мігрантів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у вересні відбудеться останній раунд переговорів перед підписанням угоди про соціальний захист трудових мігрантів з України, які живуть в Португалії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на спільній прес-конференції з президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВА.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив зусилля Португалії щодо соціального захисту українців, які проживають в цій країні. Він зауважив, що португальське законодавство одне з найкращих в Європі щодо трудових мігрантів. Водночас, є багато питань, які не вирішені і сьогодні. Тому, В.ЮЩЕНКО назвав дуже важливим підписання угоди, яка б забезпечувала в повній мірі соціальний захист українців, котрі працюють в Португалії.

Він пообіцяв, що під час свого візиту буде намагатися дати позитивний імпульс щодо підписання відповідної угоди. Він висловив думку, що її можна було б підписати під час наступного візиту А.СІЛВИ до України.

В свою чергу А.СІЛВА дав високу оцінку українцям, які працюють в Португалії.