Онопенко: У ВР хочуть протягнути неправовий законопроект про судоустрій

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє про спроби певних політичних сил у неправовий спосіб домогтися ухвалення парламентом антиконституційного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

«Сьогодні, як ніколи, реально є встановлення на законодавчому рівні неконституційного контролю за судами і суддями, системи протиправного втручання у їхню діяльність, повної руйнації судової системи України», – сказав В.ОНОПЕНКО.

Голова ВСУ додав, що згаданий законопроект «Про судоустрій та статус суддів» підготовлений на базі двох законопроектів із питань судоустрою та статусу суддів, внесених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до Верховної Ради 5 скликання у грудні 2006 року