24.06, 14.30 - Презентація звіту “Справедливість для всіх: значимість правової допомоги в контексті медичних послуг споживачам наркотиків в Україні” з нагоди Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. За підтримки Міжнародної програми зменшення шкоди від вживання наркотиків та Ініціативи «Право та охорона здоров’я» Інституту відкритого суспільства (МФ “Відродження”, Україна) з 2004р. у Львові, Києві, Полтаві, Чернігові та Херсоні працювали проекти з надання правової допомоги для споживачів наркотиків. Результати цієї роботи були узагальнені у звіті, який презентуватимуть: Джонатан Коен, директор ініціативи “Право та охорона здоров’я”, Інститут Відкритого Суспільства – Нью-Йорк, Роман Романов, директор програми “Верховенство права” МФ “Відродження”, юристи та представники громадських організацій “Світло Надії” м. Полтава, “Усі разом”, м. Львів. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8050 310 40 13, e-mail: dyoma@irf.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.