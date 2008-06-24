Cпільна прес-конференція Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової та Координатора системи ООН в Україні Френсіса М. О’Доннелла на тему: “Безкарність – шлях до нових катувань”

Відбудеться спільна прес-конференція Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової та Координатора системи ООН в Україні Френсіса М. О’Доннелла на тему: “Безкарність – шлях до нових катувань” .В прес-конференції також візьмуть участь жертви та родичі постраждалих від цього найганебнішого злочинного явища. Прес-конференція проводиться напередодні Міжнародного дня підтримки жертв тортур (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 12:30 26.06.2008