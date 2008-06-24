Росія в ПАРЄ прагне завадити визнанню Голодомора геноцидом

Народний депутат України від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, член делегації України в Парламентські Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ – УНІАН) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК наголошує на серйозному супротиві російської делегації в ПАРЄ бажанню України визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це вона заявила сьогодні в коментарі власному кореспонденту УНІАН.

“Відбувається страшна протидія. Але я недаремно підкреслюю, що та трагедія, яка відбулася 75 років тому, і сьогодні актуальна, оскільки така гаряча точиться боротьба”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що на сьогодні представники російської делегації в ПАРЄ роблять все, щоб замовчати тему Голодомору, як це робилося в Радянському Союзі.

“Ми виставляємо свої аргументи, не войовничі, не з вимогою покарати когось на горло, а абсолютно цивілізовано йдемо до того, щоб Європа, яка свого часу мовчала, коли це відбувалося з нами, щоб вона не повторила цієї помилки зараз, не замовчала ситуацію і, на щастя, ми вважаємо, що на Заході як тоді, так і зараз є люди, які хочуть знати правду”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона зазначила, що на сьогодні 59 депутатів ПАРЄ з 28 країн підтримують пропозиції української делегації щодо розгляду проекту доповіді про Голодомор в Україні.

За словами українського депутата, вже у четвер, 26 червня, Політичний комітет ПАРЄ має схвалити кандидатуру доповідача на тему про Голодомор в Україні.

О.ГЕРАСИМ’ЮК звернула увагу на те, що один з російських депутатів в ПАРЄ – Костянтин КОСАЧОВ – назвав питання про Голодомор питанням життя і смерті.

“Напевно, це правда, що для них дуже важливо розмити ту постановку питання, яку пропонуємо ми. Ми пропонуємо, абсолютно підтримуючи вшанування пам’яті усіх жертв, які сталінській режим посіяв в ті роки... дати адекватну оцінку тим подіям на нашій землі в 1932-33 роках”, - сказала українській депутат.