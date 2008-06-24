Громадські організації за мораторій на забудову в центрі столиці

Ряд громадських організацій пропонують депутатам Київської міської ради ввести мораторій на виділення землі під забудову в центрі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Меморандумі про подолання урбаністичної кризи і захист інтересів громадськості Києва, який сьогодні підписали ряд громадських організацій під час круглого столу «Неконтрольована забудова Києва як чинник урбаністичної кризи».

Як відзначив директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО, меморандум відкритий для підписання депутатами всіх політичних сил у Київраді.

За його словами, зараз будівництво новобудов в Києві, яке було припинено перед виборами до Київради, поновилося з новою силою.

“Фактично ми маємо ситуацію, коли Київ опинився в стані урбаністичної кризи”, - сказав директор інституту.

Під час обговорення документа представник громадської організації “Опора” Назар МАКІВСЬКИЙ запропонував включити до підписантів меморандуму і представників бізнесу – забудовників столиці, які повинні бути зацікавлені у виробленні правил гри в містобудівній сфері.

Водночас, на думку представника організації “Екоправо – Київ” Бориса ВАСИЛЬКІВСЬКОГО, головна проблема Києва не в забудовниках, а в корумпованості чиновників місцевих органів влади, які підписують незаконні документи і знають, “що їм за це нічого не буде”.

Він також відзначив, що створення Громадської ради докорінно не вплине на вирішення проблем міста, оскільки рада – дорадчий орган, і запропонував сформувати нову політичну силу, яка захищатиме інтереси громадськості столиці.

Згідно з меморандумом, першочерговими завданнями розвитку Києва є негайне припинення хаотичної забудови міста і скорочення зелених зон, відновлення статусу Генерального плану розвитку Києва до 2020 року і Програми розвитку зелених зон Києва до 2020 року в їх початковій редакції, забезпечення відкритості інформації про будівництво і землевідведення, розробка і впровадження стратегії і принципів стійкого розвитку столиці.

При цьому в обов`язок депутатів Київради, що підписали меморандум, зокрема, ставиться підтримка мораторію на надання земельних ділянок, оформлення документації на будівництво в центральній частині міста і в зелених зонах, визначених Генпланом розвитку Києва до 2020 року і Програмою розвитку зелених зон Києва 2005 року в їх первинних редакціях, до затвердження Київрадою окремої Концепції розвитку і використання центральної частини, історичних і зелених зон Києва; підтримка заборони на надання земельних ділянок в оренду для будівництва в обхід аукціонів і проведення через Київраду рішення про надання земельних ділянок в оренду для будівництва виключно на основі відкритих аукціонів інвестиційних проектів.

При цьому депутати повинні підтримати вимогу забезпечити публічність діяльності Київради і КМДА через публікацію на своєму сайті проектів рішень Київради – за 10 днів до розгляду на сесії, рішень Київради – не пізніше ніж через три дні після ухвалення, а також розпоряджень голови Києва і КМДА – наступного дня після підписання.

Меморандум також передбачає створення Громадської ради у складі депутатів Київради і представників громадських організацій, діяльність якої спрямована на пошук шляхів виходу з урбаністичної кризи в Києві і розробку відповідних проектів рішень, подання їх на розгляд Київради.

Громадські організації, які підписали меморандум, зобов`язуються брати участь у розробці проектів Стратегії розвитку Києва і Концепції розвитку і використання центру, історичних і зелених зон Києва, готувати зміни до Статуту територіальної громади Києва і до Правил забудови Києва.

Серед організацій, які підписали меморандум, – Громадський комітет захисту архітектури Києва, «Сучасний простір”, Національний екологічний центр України, “Збережи старий Київ”, “Опора”, громадські об`єднання “Думай!”, “Не байдужі”, “Громадський актив Києва” і депутати від Блоку Віталія Кличка.

За даними “Інституту міста”, за 2007 рік зафіксовано 198 рішень з боку Київради щодо скорочення зелених зон столиці.