Юристи вважають неприйнятним законопроект “Про судоустрій та статус суддів”.

Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, Голова асоціації суддів, суддя Конституційного суду у відставці Микола САВЕНКО заявив, що усі юристи обурені спробами незаконного “протягування” через парламент цього законопроекту. Він уважає зазначений проект закону неприйнятним і таким, що призведе до колапсу судової системи, а також шкідливим для всього суспільства.

За словами М.САВЕНКА, винесення цього законопроекту на розгляд у другому читанні є нонсенсом, оскільки його ухвалення в першому читанні припало на період нелегітимності Верховної Ради 5 скликання унаслідок відповідного Указу Президента.

Щодо суті документа, то юристи назвали його нікчемним. Зокрема, було зауважено, що низка норм цього законопроекту ще раніше була визнана Конституційним Судом такими, що не відповідають Конституції. Зокрема, це стосується положення, за яким керівників судів призначає Президент за поданням Вищої ради юстиції, а Голова Верховного Суду обирається на посаду та звільняється з неї за поданням Президента.

Особливо юристи відзначили те, що всупереч Конституції Верховний Суд позбавляють статусу найвищої судової інстанції. Наслідком цього, на їхню думку, стане “правова анархія”.

Крім того, вчені вважають законопроект в цілому суперечливим і заплутаним, а пропоновану ним систему судів – свідомо ускладненою і такою, що спеціально створена для унеможливлення доступу громадян до правосуддя.

З огляду на згадані обставини юристи закликали Верховну Раду зняти згаданий законопроект із розгляду як неприйнятний, а Президента України Віктора ЮЩЕНКА – більше не здійснювати спроб нівелювання права у державі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня голова Верховного Суду України В.ОНОПЕНКО заявив про спроби певних політичних сил у неправовий спосіб домогтися ухвалення парламентом антиконституційного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів».

«Сьогодні, як ніколи, реально є встановлення на законодавчому рівні неконституційного контролю за судами і суддями, системи протиправного втручання у їхню діяльність, повної руйнації судової системи України», – сказав В.ОНОПЕНКО.

Голова ВСУ додав, що згаданий законопроект «Про судоустрій та статус суддів» підготовлений на базі двох законопроектів із питань судоустрою та статусу суддів, внесених Президентом до Верховної Ради V скликання у грудні 2006 року.

В.ОНОПЕНКО також нагадав, що у своєму листі від 17 червня 2008 року Президент висловив прохання до парламенту невідкладно розглянути згаданий проект закону, зазначивши, що підтримує запропонований у ньому підхід до реформування судової системи, зокрема і перегляд повноважень Верховного Суду.

Заступник глави Секретаріату Президента України – уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН у коментарі, оприлюдненому на сайті глави держави, назвав оцінку згаданого законопроекту, публічно зроблену В.ОНОПЕНКОМ, необ`єктивною.