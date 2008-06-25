У четвер 26 червня з 11.00 до 12.00 відбудеться пікет прокуратури Харківської області з приводу відсутності ефективного розслідування заяв про катування та інші види незаконного насильства. Учасники пікету – члени Харківської правозахисної групи (ХПГ), потерпілі від катувань та інші.

О 13.00 у прес-центрі ринкових реформ (вул. Мироносицька 42) відбудеться прес-конференція, а о 14.30 в прес-центрі „Майдан Свободи” (майдан Свободи 8) – круглий стіл, присвячені проблемі катувань та жорстокого поводження та протидії цим ганебним явищам.

Теми для обговорення:

– масштаб застосування катувань та жорстокого поводження в Україні та, зокрема, в Харкові;

– оцінка виконання Україною міжнародних стандартів по забороні катувань;

– праця Фонду професійного захисту жертв катувань;

– попередження катувань: програма дій на майбутнє.

Учасники:

Євген Захаров співголова ХПГ, співголова Громадської Ради при МВС з питань забезпечення прав людини, член правління міжнародного товариства „Меморіал”

Людмила Клочко зав. громадської приймальні ХПГ, координатор громадських приймалень Української Гельсінкської спілки з прав людини.

Потерпілі від катувань

Подробиці щодо проблеми катувань в Україні дивіться на сайті ХПГ www.khpg.org

26 червня 2008 року правозахисні організації України проводять пікетування Генеральної прокуратури України, обласних прокуратур, прес-конференції, круглі столи з приводу боротьби проти катувань у всіх регіонах України.