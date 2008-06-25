Українці не хочуть боротися з корупцією

В Україні - високий рівень суспільної терпимості до корупції, спричинений недостатньою правовою освіченістю та свідомістю українців. Про це розповіла в інтерв’ю «Німецькій хвилі» менеджер нового антикорупційного проекту Ірина Негреєва.

Експерти Київського міжнародного інституту соціології та проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні" звели докупи усі результати досліджень корупції за останні десять років. Створена база даних охоплює часовий період з 1998 по 2008 рік. Як зазначив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, ці дані досліджень часто недоступні українській та міжнародній громадськості і нерідко губляться. Найкорумпованішими українці вважають вищі навчальні та медичні заклади, правоохоронні структури, а також органи регулювання та перевірок підприємницької діяльності. Більше половини опитаних позитивно ставляться до цього явища, якщо воно вирішує їхні проблеми. Але тільки 13 відсотків зізналися, що давали хабарі. На думку Ірини Негреєвої, це є наслідком непоінформованості громадян: «Коли людину запитують: «Чи готові ви побороти корупцію?», і лише 10 відсотків кажуть, що готові, це свідчить, що люди не знають, як це робити і не хочуть це робити. Що їм простіше дати хабара». За даними досліджень, із корупцією стикалося майже дві третини українців.