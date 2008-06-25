ПАРЄ хоче кримінального переслідування Потебенька і Ко

Юридичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи вважає, що розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину.

Як повідомляє «Радіо Свобода», звіт ПАРЄ з цього приводу був оприлюднений у вівторок.

Юридичний комітет ПАРЄ вітає недавні вироки трьом колишнім працівникам міліції – виконавцям убивства, однак, вважає за необхідне: перевірити автентичність плівок колишнього працівника охорони президента Леоніда КУЧМИ майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, на яких колишній президент ніби-то домовляється з іншими двома високопосадовцями про те, як позбутися журналіста Г.Гонгадзе.

Комітет вважає необхідним залучити інші можливості перевірки записів, аби вони могли бути використані як докази, в разі потреби слідства. Крім того, перевірити, за яких обставин безпосередній начальник трьох обвинувачених міліціонерів генерал міліції Олексій ПУКАЧ зміг уникнути розслідування і втекти від арешту в Ізраїль.

Автор звіту Сабіна ЛОЙТГОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРҐЕР повідомила, що доклала всіх зусиль, щоб допомогти дійти згоди між майором М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, Генеральною прокуратурою України та Департаментом юстиції США і уможливити технічний аналіз записів, які має М.МЕЛЬНИЧЕНКО. За словами авторки звіту, «пан МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся за міжнародною участю у цій справі, щоб уникнути будь-якої нечесної гри».

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава сказала «Радіо Свобода»: «Цей звіт має дуже промовисту назву – про розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями під час президентства КУЧМИ в Україні. Не йдеться лише про справу Гонгадзе, йдеться і про інші злочини».

«Справа Гонгадзе розглядається у цьому контексті як символ, і звіт чітко фіксує відсутність прогресу у розслідуванні щодо замовників-організаторів»,- додала вона. М.ГОНГАДЗЕ зазначила, що Юридичний комітет ПАРЄ заявляє, що українська влада повинна розпочати кримінальне розслідування проти тих, хто покривав цей злочин: проти колишніх генеральних прокурорів Михайла ПОТЕБЕНЬКА, Геннадія ВАСИЛЬЄВА та інших генеральних прокурорів і колишніх чинів у Міністерстві внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачували трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства журналіста Г.Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Обвинуваченому М.ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, О.ПОПОВИЧУ і В.КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.