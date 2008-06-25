Суддя Вищого адмінсуду: Треба відновити довіру до судів першої інстанції

Заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло ЦУРКАН вважає, що майбутнє системи судочинства України полягає у довірі до рішень судів першої інстанції. Про це М.ЦУРКАН заявив на прес-конференції у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, таке ставлення суспільства буде свідчити як про правову стабільність судової системи, так і про високу відповідальність суддів за прийняті рішення.

”Хочемо ми того, чи ні, але, якщо, припустімо, мова йде про виплату грошового утримання військовослужбовцю, який звільнений ще у 90-х роках, при всій повазі до цього службовця не може бути це питання розгляду від районного аж до Верховного суду”, - зазначив М.ЦУРКАН.

Він додав, що система судочинства має забезпечити кожній людині, права якої порушені, доступ до суду, але цей доступ не може бути абсолютний.

”Судова система має бути неупередженою, справедливою і визначеною законом. Чи це три ланки, чи чотири, значення не має. Для громадянина має значення можливість звернення до суду, найскорішого вирішення цього спору і щоб цей спір був вирішений справедливо”, - вважає М.ЦУРКАН.

У свою чергу, голова Вінницького окружного адміністративного суду Віталій КУЗЬМИШИН вважає, що велика кількість невизначеностей та протиріч у діючому законодавстві породжує велику кількість судових скарг на дії влади.

”Сьогодні велика кількість невизначеностей та протиріч у діючому законодавстві породжує велику кількість звернень із скаргами юридичних та фізичних осіб на дії чи бездіяльність”, - сказав він.

В.КУЗЬМИШИН зазначив, що головною причиною перевантаженості адміністративних судів справами є те, що ”органи державної влади застосовують їх по-своєму, особа – по-своєму”.

”Завданням адміністративного судочинства – це зосередити органи державної влади на служінні простим людям, допомозі конкретним особам, а не посяганні на їх свободи та інтереси”, - вважає голова Вінницького окружного адмінсуду.