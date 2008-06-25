Депортоване зі США подружжя неправомірно утримують в Україні

Депортовані зі США до України в 2007 році подружжя Ігор і Галина СКРИЖЕВСЬКІ звинувачують владу України в неправомірному утриманні на території країни.

Як повідомив кореспонденту УНІАН І.СКРИЖЕВСКИЙ, 13 червня 2008 року йому і його дружині Галині не дозволили вилетіти з Києва до США за посвідченнями осіб без громадянства.

”Нам не дозволили вилетіти до США з того приводу, що у нас не було американської візи. Нам явно перешкоджають в законному поверненні до США”, - сказав І.СКРИЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, після відмови у вильоті до США він настояв, щоб у паспортній службі м. Донецька в їх посвідченнях осіб без громадянства були проставлені штампи, згідно з якими Ігор і Галина СКРИЖЕВСЬКІ підлягають видворенню з України в строк до 18 липня 2008 року згідно з рішенням суду. ”19 червня такі штампи в посвідченнях нам проставили”, - сказав І.СКРИЖЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що поки він і його дружина Галина залишатимуться на території України, вони вимагатимуть притягнення до кримінальної відповідальності посадовців України, винних у необгрунтованій відмові їм повернутися до США.

”Ми подали заяви до Генеральної прокуратури України і прокуратури Донецької області з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності посадовців у Генконсульстві України в Нью-Йорку, в Києві і Донецьку, які винні в нашій депортації, а зараз і незаконному утриманні”, - наголосив І.СКРИЖЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році колишні громадяни СРСР, жителі м. Донецька подружжя СКРИЖЕВСЬКИХ були депортовані із США після 16 років легального проживання на території даної держави. І.СКРИЖЕВЬСКИЙ стверджує, що депортація стала результатом того, що консульські служби України надали імміграційній владі США недостовірну інформацію про те, що СКРИЖЕВСЬКІ нібито є громадянами України.

”Ми ніколи не були громадянами України, оскільки виїхали до США з СРСР ще до здобуття Україною незалежності”, - сказав І.СКРИЖЕВСЬКИЙ. При цьому він акцентував, що у США мав дозвіл на роботу, вів легальний бізнес, має нерухомість.

Подружжя СКРИЖЕВСЬКИХ подало до суду на дії влади України, що призвели до депортації СКРИЖЕВСЬКИХ зі США. Подружжя також звернулося із заявою до Секретаріату Президента України і до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВОЇ з проханням захистити їхні права.

11 лютого 2008 року Донецький окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Головного управління Міністерства закордонних справ України в Донецькій області, яке надало відомості МЗС України відносно громадянства І.СКРИЖЕВСЬКОГО і Г.СКРИЖЕВСЬКОЇ, що призвело до їхньої депортації в Україну. 15 травня цього року Донецький апеляційний адміністративний суд підтвердив вердикт окружного суду.

Суд зобов`язав вищеназвані державні установи видати подружжю СКРИЖЕВСЬКИХ ”посвідчення осіб без громадянства для виїзду за кордон”. 26 травня такі документи подружжю СКРИЖЕВСЬКИХ були видані.