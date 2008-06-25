Білоруські журналісти протестують «Годиною мовчання» в інтернеті

Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) 25 червня має намір провести в інтернеті акцію, спрямовану проти нового закону про ЗМІ. БАЖ пропонує всім журналістам і блогерам, які працюють у білоруській зоні інтернету, повісити на своїх ресурсах чорний банер, як символ «похованої волі слова».

Як повідомляє БАЖ, журналістам також пропонується не робити жодних публікацій у період з 12:00 до 13:00. «Таким чином, ми висловлюємо протест проти прийняття закону «Про ЗМІ» без проведення громадських слухань і міжнародної експертизи», – говорять ініціатори акції.

Нагадаємо, новий закон, зокрема, не допускає реєстрації ЗМІ, у яких доля іноземного капіталу перевищує 30%, для поширення іноземного видання буде потрібно спеціальний дозвіл. Інтернет-видання законопроект ставить в один ряд з іншими ЗМІ й постановляє, що їхня діяльність повинна регулюватися урядом.

Телекритика