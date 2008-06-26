Суд виніс вирок у справі про акт вандалізму на єврейському кладовищі

У Житомирській області засуджено зловмисника, що вчинив акт вандалізму на єврейському кладовищі у Бердичеві.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в Житомирській області, вироком Бердичівського міськрайонного суду 20-річного місцевого жителя засуджено за ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді 1 року і 6 місяців позбавлення волі з однорічним іспитовим строком.

Як пояснив засуджений, акт вандалізму він вчинив з хуліганських мотивів та в стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник також добровільно відшкодував заподіяні збитки.

Вандала затримали 4 березня цього року за підозрою у вчиненні акту вандалізму на могилі цадика Іцхака Леві Бердичівського.