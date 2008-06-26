Гроші для викупу українців у сомалійських піратів загубилися в банку?

Сьогодні - останній день ультиматуму сомалійських піратів. На борту судна "Леманн Тімбер" - п`ятнадцятеро моряків, з них четверо українці. Вимоги розбишак незмінні: або сімсот п`ятдесят тисяч доларів, або морські злочинці почнуть розстрілювати бранців.

Але грошей їм досі не дали. Родичі мореплавців кажуть, що кошти переказали, але вони... "загубилися в банку". Про це "5 каналу" розповіла дружина українського заручника Світлана Рудниченко. Через виснаження багато моряків вже не здатні рухатися. Їжі і медикаментів вони не мають. Навіть води людям майже не дають.

Світлана Рудніченко, дружина одного зі заручників, розповідає: "Буквально сьогодні подзвонив другий механік і сказав, що люди лежать. Пірати зменшили доступ до води - навіть по склянці води вони не отримують в день. На учорашній день нам було відомо, що гроші були переказані в банк, і в банку вони якось загубились".

Міністерство закордонних справ України категорично відмовляється коментувати ситуацію. У відомстві кажуть - надмірний ажіотаж довкола цих подій ускладнює для них процес переговорів з піратами.