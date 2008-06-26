Водіїв, під колесами яких загинуло більше однієї людини, переслідуватиме спецпідрозділ МВС

У Міністерстві внутрішніх справ буде створено спецпідрозділ для розслідування ДТП, в яких загинуло більше однієї людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, нова структура буде створена в рамках Слідчого комітету МВС України і також контролюватиме процес порушення у зв`язку з ДТП кримінальних справ не за фактом здійснення злочину, а відразу відносно конкретних учасників ДТП з метою притягнення винних до відповідальності.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це дуже важливо, оскільки порушення кримінальних справ по факту надає винуватцям ДТП потенційну можливість сховатися від правоохоронних органів і часто уникнути передбаченого законодавством покарання.