В Донецьку інвалідів змушували займатися жебрацтвом

З України видворено громадян Молдови, які в Донецьку змушували інвалідів займатися жебрацтвом.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Донецького міськуправління міліції Марина ГОЛДИНСЬКА, працівники Ворошиловського райвідділу міліції затримали в одному з покинутих будинків трьох дорослих і трьох дітей ромської національності, які є громадянами Молдови. Разом з ними в будинку мешкали двоє місцевих чоловіків-інвалідів, які не мали ніг і пересувалися тільки в спеціальних кріслах.

Як показала перевірка, циганська сім`я з 5 осіб (40-річні батьки з трьома дітьми) самовільно зайняла порожній будинок, в якому утримувала й експлуатувала свою 60-річну співвітчизницю, а також згаданих чоловіків-інвалідів.

Вранці жінку й інвалідів розвозили по різних людних місцях у місті для заняття жебрацтвом. Для більшої переконливості чоловіків одягали у камуфляжну форму, видаючи за учасників бойових дій, хоча, як було встановлено, у жодних військових операціях вони участі не брали.

Отримані як милостиня гроші ”працівники” віддавали своїм господарям, одержуючи натомість харчування і дах. За їхнім зізнанням, у гарний день вони ”заробляли” 200-250 гривень кожен.

Усім шістьом громадянам Молдови за порушення паспортно-візового режиму було скорочено терміни перебування на території України, і зараз вони видворені за її межі.

Крім того, слідство встановило, що одного з чоловіків-інвалідів розшукує Горлівське міськуправління міліції за здійснення злочину, передбаченого статтею 192 Кримінального кодексу України (завдання майнового збитку унаслідок обману або зловживання довірою). Чоловік переданий горлівським правоохоронним органам і з`явиться перед судом.