Азербайджанці в Брюсселі поговорили про захист прав людини

Представники Світового конгресу азербайджанців (СКА) на об`єднаному Х з`їзді в Брюсселі (Бельгія) обговорили питання захисту прав людини.

Про це УНІАН повідомили в Представництві СКА в Україні.

У повідомленні говориться, що в обговоренні взяли участь депутати Європейського парламенту, представники комісії ООН із захисту прав людини, члени організації «Міжнародна амністія», інших правозахисних громадських організацій, які також провели семінар з питань прав людини в Південному Азербайджані.

Крім того, делегати обговорили необхідність зміцнення азербайджанської діаспори в світі.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 червня в Страсбурзі (Франція) проходить літня сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до порядку денного якої відбулося спеціальне засідання щодо стану демократії в Європі, підготовлене віце-президентом ПАРЄ Сергієм ГОЛОВАТИМ, а також дебати про функціонування демократичних інститутів у Туреччині і Азербайджані.

За підсумками обговорень в ПАРЄ щодо ситуації в Азербайджані було прийнято резолюцію, в якій наголошується, що в країні спостерігається погіршення ситуації у сфері прав людини напередодні президентських виборів.