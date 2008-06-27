У Харкові критикують незахищеність прав чоловіків

У Харкові жіноча організація винесла на громадське обговорення соціальні проблеми чоловіків. Дослідниці й дослідники ґендерного питання дійшли висновку, що рівність прав та можливостей чоловіків і жінок може порушуватися з обох сторін.

Маючи досвід ґендерних досліджень щодо забезпечення прав жінок, активістки з’ясували, що специфічні проблеми чоловіків теж потребують уваги. У суспільстві сформувався, зокрема, образ успішного чоловіка із завищеними критеріями успішності, без права на невдачу та на вираження адекватних емоцій. Згубність цього стереотипу в інтерв’ю «Німецькій хвилі» обґрунтувала голова ради Харківської жіночої організації «Крона» Інна Лазарук: «І коли ми забороняємо чоловіку це робити та робимо з нього ніби залізний якийсь стержень, у якого не може бути ні болю, ні почуттів, — оце і є дискримінація. Чому чоловіки раніше помирають від інфарктів та інсультів? Чому вони менше живуть?» За словами Інни Лазарук, середня тривалість життя чоловіків в Україні сьогодні на 12 років менше, ніж жінок. Чоловікам та жінкам потрібні сучасні гармонійні моделі поведінки, для формування яких фахівці жіночої організації «Крона» закликають проводити подальшу інформаційну та освітню роботу.